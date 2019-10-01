Son Dakika Haberleri: Kadın çiftçilere eğitim
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Kadın çiftçilere eğitim

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen 'Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş Birliği Projesi (TAYDAP)' kapsamında kadın çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen 'Türkiye Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş Birliği Projesi (TAYDAP)' kapsamında kadın çiftçi eğitimleri gerçekleştirildi.


Düzenlenen eğitimlere Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı konu sorumlusu Güler Şanlı, Proje Ulusal Danışmanları Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Dr. Özdal Köksal ve Nevin Şenol ile 26 kadın çiftçi katıldı. Eğitimlerde kadın çiftçilere Proje Ulusal Danışmanları tarafından tarımda kadının yeri ve önemi, toplumsal cinsiyet, tarımsal pazarlama, pazar yaklaşımları, pazar karması ve ürün geliştirme, girişimcilik kavramı ve girişimcilerin özellikleri, tarımda kadın girişimciliği, tarımsal pazarlamanın yardımcı hizmetleri, kanvas iş geliştirme modeli, kooperatif kavramı, kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki rolü, Türkiye'de ve dünyada başarılı kooperatif örnekleri, kadınlara yönelik tarımsal destek ve hibe programları konularında sunumlar yapıldı. Kadın çiftçiler, eğitimde teorik olarak aldıkları bilgileri uygulamalı olarak da görmek istediklerini belirterek en kısa sürede örnek kadın kooperatif ziyareti talebinde bulundu.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, eğitim alan kadın çiftçilerin yaptıkları çalışmalar sonucunda alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti. Eğitime katılan kadın çiftçilere, İl Müdürü Sever tarafından sertifikalarının verilmesiyle eğitim sona erdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:51 Kaynak: İHA
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