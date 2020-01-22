Kadın çiftçileri desteklemek amacıyla kurulan "Kadın Çiftçi Akademisi"nde, bu hafta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Dr. Hakan Eski, "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi verdi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kadın çiftçilerin eğitim almasını sağlamak için hazırlanan "Kadın Çiftçi Akademisi Projesinde eğitimler yoğun bir katılımla sürüyor.



Döşemealtı Belediyesi, ATSO, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen akademiye katılan kadın çiftçiler tarım ve üretim noktasında farklı eğitimler alıyor. Akademi eğitimlerine bu hafta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Dr. Hakan Eski katıldı. Eski, kadın çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.



75 saatlik haftada 2 gün 3'er saat şeklinde gerçekleştirilecek eğitim sonunda kadınlara sertifika verilecek. Eğitim sonunda sertifika alan kadın çiftçilere, Döşemealtı Belediyesi tarafından ürünlerini pazarlayabilecekleri satış alanı da oluşturulacak. - ANTALYA