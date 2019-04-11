Son Dakika Haberleri: Kadın Çiftçilere "Süt Hijyeni ve Buzağı Bakımı" Eğitimi

Kadın Çiftçilere "Süt Hijyeni ve Buzağı Bakımı" Eğitimi

39 dakika önce

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Süt Hijyeni-Buzağı Bakım ve Beslenmesi" başlıklı eğitim verildi.

Kadın Çiftçilere
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Süt Hijyeni-Buzağı Bakım ve Beslenmesi" başlıklı eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi, Gıda ve Yem Şubesi'nde görevli konu uzmanı personel tarafından ortak yürütülen bir çalışma çerçevesinde, kadın çiftçilere "Süt Hijyeni- Buzağı Bakım ve Beslenmesi" konusunda eğitimler düzenlendi.

Şubat, Mart, Nisan ayı boyunca ve toplamda 17 ilçede gerçekleştirilen eğitimlerden 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen eğitim toplantısına katılan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, kadın çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Eğitimler boyunca; İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nde görev yapan konu uzmanı Ziraat Mühendisi Sakine Şişman ve Veteriner Hekim Turan Kılıç tarafından verilen "Süt Hijyeni Eğitimi" ile insanlar için temel bir gıda maddesi ve üreticiler için önemli bir ekonomik değer olan sütün; temel hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesi, hem insan sağlığına katkısını hem de ekonomik değerini arttıracak uygulamalar anlatıldı.

İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi'nde görev yapan konu uzmanı Veteriner Hekimler Sinem Anıl ve Ersel Reha Eren ile Ziraat Mühendisi Nazlı Sayar Yapar tarafından verilen "Buzağı Bakım ve Beslemesi" eğitimi ile buzağı ölümlerine dikkat çekildi ve bunun önlenmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Buzağıların, hastalıklara karşı savunmasız olarak dünyaya geldiği ve özel bakıma ihtiyaç duyduğunun anlatıldığı eğitimde; buzağı ölümlerinin en başta gelen sebebininse yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamaması olduğu anlatılarak doğum öncesi ve doğum sonrası koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi vurgulandı. Buzağıların bağışıklık sistemlerinin yeterli düzeyde gelişmediği için hastalıklara karşı direncinin de zayıf olduğu, yanı sıra buzağıların tedaviye cevap vermesi ve hastalığa karşı direncinin de yetersiz olduğu ve bu nedenle öncelikli hedefin buzağıyı hastalıktan korumak olması gerektiği vurgulandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:44 Kaynak: İHA
Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:23:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Çiftçilere "Süt Hijyeni ve Buzağı Bakımı" Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]