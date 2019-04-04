Kadın Çiftçilere Yönelik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" Yapıldı

Eğitim kapsamında İlimiz Merkez, Diyadin, Eleşkirt, Hamur ve Patnos İlçelerimizden 75 kadın kursiyere İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik İl Merkezinde 2 adet, Patnos İlçemizde 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet sertifikalı, 32 saat süreli, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN eğitim programında yaptığı konuşmada; "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik faydalı bir eğitim programıdır diyerek sözlerine şöyle devam etti.

"Bu program kadın girişimcilerimize tarımsal alanda sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması, istihdam olanaklarının artırılması ve korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık oluşturulması açısından oldukça önemlidir. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamda tarımsal üretimde iş gücüne büyük ölçüde katkı sağlayan kadın girişimcilerimize yönelik eğitim çalışmalarımızı bugün neticelendirmekteyiz. Eğitim programının ülkemiz, ilimiz ve kadın girişimcilerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.?