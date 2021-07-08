Üye Girişi
Kadın çiftçilerin gözbebeği "Vali Hanım çileği" - Son Dakika

Kadın çiftçilerin gözbebeği "Vali Hanım çileği"

08.07.2021 12:10
Kadın çiftçilerin gözbebeği

Muğla'da özellikle kadın çiftçilere yönelik hayata geçirilen bir proje kapsamında çilek üreticiliği her geçen gün yaygınlaşıyor.

Muğla'da özellikle kadın çiftçilere yönelik hayata geçirilen bir proje kapsamında çilek üreticiliği her geçen gün yaygınlaşıyor. Halk arasında Vali Hanım çileği olarak anılan San Andreas çileği fidesi desteği alan üreticiler şimdi yoğun talebe yetişemiyor. Destekle "Vali Hanım çileği" üreticisi oldular, lezzetli çileğe gelen talebe yetişemiyorlar.

Muğla'da hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen ve halk arasında Vali Hanım çileği olarak anılan San Andreas çileği, hem fiyatı hem de verimiyle üreticileri sevindirdi.

Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği toplamak için günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutan kadınlar, ürünü hava ısınmadan hasat ediyor. Çileğin kilogramı, henüz ürün tarladayken 12 liradan satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini ve çok iyi verim alındığını söyledi. Muğla'da 2018'de 15 dekarda başladıkları çilek üretiminde ekim alanının giderek arttığını belirten Saylak, "Bugüne kadar 2, 5 milyona yakın fide dağıtılarak 400 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak. " dedi.

İlde yıllık 4 bin 256 ton çilek üretimi yapıldığını ve üründen yaklaşık 43 milyon lira gelir elde edildiğini dile getiren Saylak, kadın girişimcilerin de bu alana yöneldiğini bunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Saylak, "Vali Hanım çileği şu anda yok satıyor. Muğla'nın denize yakın ilçeleri ve rakımı yüksek olan yaylalarda yılın 12 ayı bu çileğin üretimi yapılıyor. Hasadı yapılan çileklerin, tarlada kilosu en düşük 12 liraya, turfanda olarak erken çıkan çileklerin ise kilosu 30 liraya satılıyor. " diye konuştu.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki çilek tarlasında ilk hasadını yapan üretici Hüseyin Serim de çilek ekiminin artmasıyla bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirlerinin yükseldiğini söyledi. Serim, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde kadınlarla çileğin reçelini, suyunu ve değişik ürünlerini yaparak ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz. 9 dönüm alanda başladığım çilek üretiminde kısa sürede 85 dönüme ulaştım. Vali Hanım çileği tadı, aroması ve doğallığıyla kent genelinde aranan bir çilek oldu. Artık zincir marketler de bizden çilek istiyor, taleplere yetişmeye çalışıyoruz. "

Çilek tarlasında hasat yapan kadınlardan Fasile Yayla, 3 yıldır çilek tarlasında çalıştığını, aile bütçesine büyük oranda katkı sağladığını belirtti.

Çilek tarlalarının artmasıyla köylerindeki tüm kadınların iş sahibi olduğunu vurgulayan Yayla, "Köyümüzde kadınların yapacağı bir iş yoktu. Vali Hanım çileğinin başlamasıyla üretime dahil olduk. Kadınlar artık evlerine ekmek götürüyor, eşlerine katkı sağlıyor. Hepimizin 2-3 çocuğu var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. İnşallah böyle devam eder. " diye konuştu.

İşçilerden Zühra Sirek de "Önemli olan başlamak ve başarmak. Kadınlar isterse yapamayacağı iş yok. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Devletimize bize böyle bir proje kazandırdığı için teşekkür ediyorum. " dedi. muğla vali hanım çileği destek tarım ve orman

Kadın çiftçilerin gözbebeği Vali Hanım çileği

Barış Saylak, Tarım, Hasat, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kadın çiftçilerin gözbebeği 'Vali Hanım çileği' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi 16:42 Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı 16:01 Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
İzmir Foça'da orman yangını İzmir Foça'da orman yangını         
17:25
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:37:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın çiftçilerin gözbebeği "Vali Hanım çileği" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement