"Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi' - Son Dakika

"Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi"

6 saat önce

Ödemiş Belediyesi ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" için 650 dut fidanı toprakla buluşturulup, kadın üreticilere belgeleri verildi.

Ödemiş Belediyesi ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" için 650 dut fidanı toprakla buluşturulup, kadın üreticilere belgeleri verildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, proje kapsamında eylül ayında hizmete sokulan İpekböceği Evi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ipek böcekçiliğinin bölgede köklü bir geçmişi olduğunu söyledi.

Kadınların projeye dört elle sarıldığını aktaran Eriş, "Kadınlarımızın maharetli elleri ve emeğiyle kozanın ipeğe dönüşmesi bizler için en büyük mutluluk olacak. Bu nedenle üretici kadınlarımız kadar biz de heyecanlıyız." dedi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdür Yardımcısı Cemil Çumak da kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmalarının önemine değindi.

İlçede ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığının çok eski yıllara dayandığını bildiren Çumak, yürütülen projelerle ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından, 14 kadın girişimciye sertifikaları verilirken Bursa Koza Birlik'in desteğiyle 650 dut fidanını toprakla buluşturuldu.

Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:19 Kaynak: AA
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