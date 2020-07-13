Kadın çiftçilerle yapılan 10 yıllık organik tarım çalışması ödül aldı - Son Dakika

Kadın çiftçilerle yapılan 10 yıllık organik tarım çalışması ödül aldı

Yves Rocher Vakfı tarafından 2001 yılından bu yana yapılmakta olan 'Toprağın Kadınları Yarışması' 15 ülkede biyoçeşitlilik, çevre, eğitim ve toplum konularında projeler geliştiren kadınları ödüllendiriyor.

Yves Rocher Vakfı tarafından 2001 yılından bu yana yapılmakta olan 'Toprağın Kadınları Yarışması' 15 ülkede biyoçeşitlilik, çevre, eğitim ve toplum konularında projeler geliştiren kadınları ödüllendiriyor. Türkiye'de 5. kez yapılan yarışmanın kazananı; kırsalda kadını, organik tarımı, bitkisel çeşitliliği ve yerel tohumları destekleyen bir anlayışla 'Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi' (KAÇEM) projesi ile Dr. Yeşim Bekyürek oldu.


KAÇEM Projesi kırsalda organik tarımla uğraşan ve tarladan sofraya gelene kadar üretimin her aşamasında denetlenen, sağlıklı güvenilir gıdalar üreten kadınlarımızın desteklenmesi amacı ile kurulmuştur. Kayseri'de Bünyan İlçesi Karahıdır Mahallesinde atıl bir köy okulu üretim merkezine dönüştürülerek, kadın çiftçilerimizin tarladan çıkardıkları sertifikalı, organik alınteri ürünlerinin işlemeleri sağlanmıştır. Böylece anne eli ve şefkati ile üretilen salça, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünlerin sofralarımızda katkısız ve doğal haliyle tüketimi sağlanmaktadır. Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve KAÇEM Kooperatifi üyelerinin katıldığı törenle ödül sahibi KAPTAR Dernek Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek almış olduğu 10 bin Euro para ödülünü KAÇEM Kooperatifine aktardı. Bu ödül ile KAÇEM Kooperatifine kazandırılacak kurutma ünitesi sayesinde organik meyve ve sebzelerin kurtulması, ekonomiye kazandırılması, kadın çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler üretimi ve gelirlerini arttırma imkanları sağlanacağı bildirildi. - KAYSERİ

Yves Rocher, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın çiftçilerle yapılan 10 yıllık organik tarım çalışması ödül aldı - Son Dakika
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