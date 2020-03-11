Kadın çiftçiye 'Sağlık' desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın çiftçiye 'Sağlık' desteği - Son Dakika

Kadın çiftçiye 'Sağlık' desteği

6 saat önce

Aziziye Ziraat Odasının düzenlediği programda Erzurumlu kadın çiftçilere, 'Sağlık' konusunda eğitim verildi.

Kadın çiftçiye 'Sağlık' desteği, System.String[]

Aziziye Ziraat Odasının düzenlediği programda Erzurumlu kadın çiftçilere, 'Sağlık' konusunda eğitim verildi.


Ilıca Termal Otel'de, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman'ın düzenlediği program ilgi gördü. Tarım Danışmanları Aynur Narmanlıoğlu, Ebru Kılıç, Mehtap Yapıcı, Tuba Güler ile Palandöken ve Aziziye ilçelerinden 40 kadar kadın çiftçi bir araya geldi. Etkinlikte Tarım Danışmanları ile örnek kadın çiftçiler tanıştı, sorunları görüştü ve birlikte yemek yedi.


Yemekten sonra Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğretim görevlileri Doç. Dr. Ayşe Gürol ve Öğr. Gör. Esra Bayrakçeken kadın çiftçilere kadın sağlığı hakkında bilgi verdi ve konuya ilişkin bir sunum yaptı. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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