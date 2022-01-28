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KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER - Son Dakika

KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER

28.01.2022 12:15

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla kurulan 'Kadın Çığlığı Erbane Grubu' konser verdi.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla kurulan 'Kadın Çığlığı Erbane Grubu' konser verdi. 80 yaşındaki Ayşe Yardımcı'nın ağıt yaktığı konseri izleyenler, Türkçe ve Kürtçe türkülerle halay çekti.

Diyadin ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan, kadınların sosyal hayata atılmaları ve seslerini duyurmalarını hedefleyen Kadın Çığlığı Erbane Grubu, yatılı bölge okulu salonunda konser verdi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile ilçede yaşayan 350 kadının izlediği konserde çocuklara yönelik tiyatro oyunları da sahnelendi. Mezopotamya ve İran'da kullanılan vurmalı çalgı erbaneleriyle sahne alan kadınlar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi. 80 yaşındaki Ayşe Yardımcı'nın ağıt okuduğu konserde grubun söylediği türküler, kadınları bazen duygulandırırken bazen de yerlerinde oturtmadı. Grubun söylediği türkülerle halay çeken kadınlara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı da eşlik etti.

Konserde eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Gülnaz Canlı ve Darçin Ergül, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. Kadınlar için bu tür etkinliklerin verimli olduğunu belirten Gülşah Ergül, Kadınlarımız için bu tarz etkinlikler çok verimli oluyor. Kadınlar en azından evlerinden dışarı çıkma fırsatı yakalıyor. Bu gün ki konserde gayet güzel geçti. Kadınlar çok eğlendi. Çok verimliydi ve çok mutlu olduk. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz dedi.

TEKSTİL ATÖLYESİNDE 80 KADIN ÇALIŞIYOR

İlçede kadınlara yönelik hayata geçirdikleri sosyal projeler kapsamında Kadın Çığlığı Erbane Grubunun kurulduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, 2 ayda bir konser etkinliklerinin yapılacağını bildirdi. İlçede kadınların sosyal hayata dahil edilmesine yönelik projeler haricinde kadın istihdamına yönelik projeleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Balcı, şunları söyledi

'Belediye olarak ilk defa 'Erbane Korosu' kurduk. Bundaki amacımız kadınlarımızın dışarı çıkmasını sağlamaktı. Yaptığımız tespitlere göre sosyal alanda çok faaliyet yoktu. Ekibimiz ve muhtarlarla yaptığımız istişareler sonucunda kadınlara yönelik 'Kadın Çığlığı' koromuzu kurduk. Buradaki amacımız Diyadin'deki annelerimiz ve kadınlarımızı konser alanına taşıyıp onlara bir sosyal alan oluşturmaktı. Bugün 350 kadınımız burada. Bu konserleri ayda iki kez yapacağız. Bu konserlerin yanında tiyatro oyunlarımız da olacak. Ayrıca kadınlarımıza yönelik istihdam alanında da projelerimiz var. Şu anda kurduğumuz tekstil atölyemizde 80 kadınımız çalışıyor. Ayrıca burası bir mermer bölgesi. İlerleyen dönemde kadınlarımızın çalışacağı bir mermer atölyesini de kurmayı hedefliyoruz. Orada da kadınlarımız istihdam edilecek.

KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER
KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER
KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER

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Hisarcık, Diyadin, Konser, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN ÇIĞLIĞI ERBANE GRUBU'NDAN AĞIT VE HALAYLI KONSER - Son Dakika
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