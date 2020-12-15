Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada - Son Dakika

Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada

15.12.2020 16:30
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada, System.String[]

ARTİSTİK Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası, perşembe günü Mersin'de başlayacak.

ARTİSTİK Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası, perşembe günü Mersin'de başlayacak. Şampiyona hazırlıklarını sürdüren Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nın sporcuları, gözünü takım ve bireyselde alınacak madalyalara çevirdi.Şampiyona, 17-20 Aralık tarihleri arasında Mersin Cimnastik Salonu'nda organize edilecek. Turnuvada 16 ülkeden 88 sporcu madalya için ter dökecek. Bu mücadelede Türkiye'yi büyüklerde ve gençlerde 5'er sporcu olmak üzere toplam 10 cimnastikçi temsil edecek.Turnuva için son hazırlıklarını şampiyonanın yapılacağı salonda sürdüren milli takımın antrenörü Özgür Gümüş, "2 haftalık kamp sürecimiz oldu. İstediğimiz sonuçları almak için buraya geldik. İlk önce finali hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz madalyaları almak istiyoruz. Hedefimiz ilk 3" dedi.

Bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak olan Dilara Yurtdaş ise, "Hazırlık süreci iyi geçti, çok heyecanlıyız. Takım olarak final yapmak istiyoruz. Bireysel olarak da final yapıp madalya için savaşacağız" diye konuştu.


- Mersin
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada
Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın cimnastikçilerin gözü madalyada - Son Dakika Spor


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