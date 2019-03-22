Son Dakika Haberleri: Kadın Cinayeti 14 Yıl Sonra Aydınlatıldı

Kadın Cinayeti 14 Yıl Sonra Aydınlatıldı

1 saat önce

Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının cinayet zanlısı, 14 yıl sonra bir hastanede sahte kimlikle yatarken yakalandı.

Kadın Cinayeti 14 Yıl Sonra Aydınlatıldı, System.String[]
Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının cinayet zanlısı, 14 yıl sonra bir hastanede sahte kimlikle yatarken yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yıl önce Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Filiz Gökkurt (26) yatak odasında bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri genç kadının yatak odasında, kalbine yakın yerden bıçaklanarak öldürüldüğü, ellerinde boğuşma sırasında meydana geldiği sanılan bıçak yaraları olduğu belirledi. Genç kadın ölümünün ardından ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Genç kadının daha önceden çevresinde olan kişileri belirleyen ekipler, şüphelilerden birine ulaşamadı. Şahsın sahte kimlikle dolaştığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Kimliğini belirledikleri D.K., hastanede sahte kimlikle yatarken gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:59 Kaynak: İHA

Genç, Antalya, 3. Sayfa
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