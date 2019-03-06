Son Dakika Haberleri: Kadın Cinayeti Davasında Sanık Avukatından 'Basit Cinayet' Savunması

Kadın Cinayeti Davasında Sanık Avukatından 'Basit Cinayet' Savunması

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni Abdullah Karakaş tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Kadın Cinayeti Davasında Sanık Avukatından 'Basit Cinayet' Savunması, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni Abdullah Karakaş tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanığın avukatı savunmasında, "Başından beri söz konusu olayın töre saiki ile gerçekleştirilen bir cinayet olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Oysa biz bu olayın basit bir cinayet olduğunu savunduk" dedi. Duruşma ertelendi.

Bozyaka semti 3099 Sokak'ta, 10 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip, İzmir'e gelen, 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, kocasının yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında, 'tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma'; suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının akrabaları Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında 'azmettirme', Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise 'yardım etme' suçlamalarıyla dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Karakaş, tutuksuz sanık Hüseyin K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, geçen celse davaya müdahil olan İzmir Barosu ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sadiye B. hakkında çıkarılan yakalama kararına henüz bir yanıt gelmediğini belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Zeynal Değirmenci, Sadiye B.'nin yakalanamadığı için yargılama sürecinin etkilendiğini, bu nedenle dosyasının bu davadan ayrılması yönünde talepte bulundu. İzmir Barosu avukatı Efsun Matur ise Sadiye B.'nin dava açısından önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Sadiye B. öldürme olayında etkin rol oynamıştır. Dosyanın ayrılma talebinin reddedilmesini istiyoruz" dedi. Duruşma savcısı, Sadiye B. hakkındaki dosyanın ayrılması talebinin reddine, sanık Abdullah Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına yönünde mütalaa verdi. Bunun üzerine söz olan sanık Abdullah Karakaş'ın avukatı Zeynal Değirmenci, "Başından beri söz konusu olayın töre saiki ile gerçekleştirilen bir cinayet olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Oysa biz bu olayın basit bir cinayet olduğunu savunduk. Töre saikiyle gerçekleşmemiştir" dedi.

Mahkeme heyeti, Sadiye B.'nin dosyasının ayrılma talebinin reddine ve hakkında çıkarılan yakalama infazının beklenmesine, Abdullah Karakaş'ın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıklardan Ünal K. ve Mehmet K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emrinin çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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