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Kadın cinayeti: Kayıp kadının eşi tutuklandı, cesede henüz ulaşılamadı - Son Dakika

Kadın cinayeti: Kayıp kadının eşi tutuklandı, cesede henüz ulaşılamadı

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:06

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 aydır kayıp olan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. Ancak, polis ekipleri 9 gündür yaptıkları aramalarda cesede henüz ulaşamadı. Kadavra köpekleriyle yapılan arama çalışmaları sürüyor.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ı (35) boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç (35) tutuklandı. Tayfur Kılıç'ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç'ın cesedine henüz ulaşılamadı.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

KADAVRA KÖPEKLERİ İLE ARAMALAR SÜRÜYOR

Tayfur Kılıç, eşi Bedriye Kılıç'ın cesedini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç'ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Akşehir, Konya, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın cinayeti: Kayıp kadının eşi tutuklandı, cesede henüz ulaşılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın cinayeti: Kayıp kadının eşi tutuklandı, cesede henüz ulaşılamadı - Son Dakika
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