Kadın Cinayeti Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Kırgızistan
uyruklu yengesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Çetin, Alanya
Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile duruşmaya dahil oldu.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çetin'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Söz
verilen Çetin, yengesini kendisine hakaret ettiği için öldürdüğünü, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu savundu.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Çetin'e "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bahçelievler Mahallesi
'nde Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) 27 Şubat 2018'de boğarak öldüren Mehmet Çetin (46), tutuklanmıştı.