Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (33) yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İki kadın üye hakimin oy çokluğuyla verilen kararda, erkek olan mahkeme başkanı, Barış Alkan'a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini bildirdi. Başkan, sanığın anne ve babasının anlatımına göre Sezen Alkan'ın eşine sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından haksız tahrik uygulanması yönünde görüş belirtti.

Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, baş, boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Barış Alkan, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan, ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek, yaşam savaşını kazandı. Anne karnında uzun süre nefessiz kalan ve yaşamasına mucize gözüyle bakılan bebeğe, tedavisi sonrası yerleştirildiği Sevgi Evleri'nde Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış Alkan, akıl sağlığının araştırılması için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 'ne sevk edildi. Gözetim altında tutulan Alkan için cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Rapor sonrası, 21 Kasım'da görülen karar duruşmasında, Barış Alkan annesini yaralama suçundan beraat etti. Barış Alkan'ı evlerinde cinayet sonrası misafir eden Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir'e de 'suçluyu kayırmak'tan beraat kararı verildi. Eşini öldüren Alkan, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ise iki kadın üye hakimin oy çokluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a iyi hal indirimi de uygulanmadı. Ancak mahkeme başkanı meslektaşlarının bu görüşünü yerinde bulmadı. Mahkeme başkanı karşı oy görüşünü şu şekilde açıkladı:

HAKSIZ TAHRİK UYGULANMALI

"Sanık ile maktul eşinin uzun zamandır aile içi yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsiz oldukları tüm dosya kapsamı ile sabittir. Sanığın aşamalarda, sanığın annesi Hediye Alkan ile babası Osman Alkan 'ın ise dinlendikleri 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada beyan ettikleri üzere maktul Sezen'in sanığa sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından ve şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi gereği bu durumunda aksi dosya kapsamında sabit olmadığından sanık hakkında asgari hadden TCK'nın 29'uncu maddesinin (haksız tahrik) uygulanması gerektiğinden 'sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına' dair sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum."

ALDATTIĞINA DAİR SOMUT DELİL YOK

Hazırlanan gerekçeli kararda, neden tahrik indirimi uygulanmadığı detaylı şekilde anlatıldı. Sanığın müdafi huzurunda savcılıkta verdiği ifadesinde, eşi olan Sezen'in kendisini aldattığını düşündüğünü, bu konuda şüpheleri olduğunu, olay tarihinde İstanbul 'dan Sarıkamış'a geldiğine yer verildi. Eşine saldırdığı sırada eve girdiğinde annesi ve gelinlerinin kendisine "Bırak, günahtır, yazıktır" şeklinde sözler söylediklerine vurgu yapılan kararda, "Sanığın ifadesinde eşinin sırtına doğru elindeki bıçağı bir defa soktuğunu ve çıkardığını, sonrasında eşinin 'anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdığını, bunun üzerine annesinin bayıldığını, kendisinin bu ortam sebebiyle iyice kendisini kaybederek eşini boynundan ve diğer hatırlamadığı yerlerinden defalarca bıçakladığını, bu şekilde üzerine atılı kasten öldürme suçunu ikrar ettiği, ayrıca sanığın sadece eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği, bu durumu ispatlayamadığı ve bu konuda somut bir delilin de olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

TANIKLAR BEYAN DEĞİŞTİRDİ

Tanıkların hem soruşturma, hem de kovuşturma aşamasında maktül Sezen'in sanık Barış'ı aldattığı yönünde bir beyanda bulunmadıkları ve buna ilişkin taraflar arasında bir konuşma geçtiğini söylemediklerine işaret edilen kararda, şöyle denildi:

"Sanık Barış'ın kovuşturma aşamasında mahkememizdeki savunmalarında eşinin kendisini aldattığına yönelik hiçbir beyanda bulunmadığı görülmüş, ayrıca savcılık ifadesi ile Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda hiç bahsetmediği halde bu defa mahkememizdeki savunmasında eşinin olay sırasında kendisine hakaret ettiğini söyleyerek çelişkili savunma yaptığı anlaşılmıştır. Mahkememizce 3'üncü celsede tanıklar Pınar Alkan ve Aygüzel Alkan alınan beyanlarında ve hazırlık aşamasındaki beyanlarında, maktulün sanığa hakaret ettiği yönünde hiçbir şey söylememişlerdir. Olayda elinden yaralanan sanığın annesi Hediye hazırlık aşamasındaki beyanında, maktul Sezen'in sanık Barış'a olay anında ya da öncesinde hakaret ettiğine ilişkin bir beyanda bulunmadığı, Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nce talimatla alınan beyanında tarafların olay günü tartıştıklarını söylediği, bu beyanının hazırlık beyanı ile çeliştiği, ancak bu beyanında da maktulün sanığa hakaret ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemediği anlaşılmıştır. Tanık Osman sanığın babası olup, o da benzer şekilde mahkememiz huzurundaki beyanında gelininin oğluna sürekli küfür ettiğini söylemesine rağmen hazırlıktaki ifadesinde bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Tanık beyanları, sanığın sulh ceza hakimliğindeki savunması ve savcılık ifadesi nazara alındığında önceki beyanlarıyla çelişir şekilde sanığın, tanık Osman'ın ve mağdur Hediye'nin, maktulün olay günü sanığa hakaret ettiğine yönelik mahkememizdeki beyanlarının sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına yönelik olduğu, mağdur Hediye'nin sanığın annesi ve tanık Osman'ın sanığın babası olması nedeniyle tarafsız davranamayacakları, yanlı beyanda bulundukları ve bu beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılmış, bu sebeple bu iddiaya ilişkin beyanlarına itibar edilmeyerek sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmamıştır."