Üye Girişi
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı - Son Dakika

Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı

30.11.2021 08:49

Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı Adana'da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı Adana'da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı polis...

Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı

Adana'da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bodrum katta bir kadını vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında yere yatırılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, iddiaya göre, apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmada parmak izinden, öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe Yıldız olduğu tespit edildi. Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kadının en son Tolga A. isimli bir kişiyle irtibata geçtiği ve olayın meydana geldiği apartmanın bodrumuna geldiğini belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis dün akşam zanlının Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti. Cinayet dedektifleri eve baskın düzenleyerek zanlıyı yere yatırıp etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Zanlının üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı
Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı

Öğretmenler Günü, Cinayet, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı! 08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı! Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak 07:30 Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
08:58 İddia: Sedat Peker çizgi film formatında belgesel çekiyor! Hedef Z kuşağı!
08:46 Uzman isimden uyarı: Her fırtınada başa sarıyoruz!
08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!
08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
08:30 Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!
08:28 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:25 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek
08:24 Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum
08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi!         
08:41
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 09:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın cinayeti zanlısı böyle yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement