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Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Kadın cinayeti zanlısı tutuklandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda telefonlarına cevap vermediği için tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda telefonlarına cevap vermediği için tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Çorlu'da önceki gece meydana gelen olayda boş bir araziden yükselen yardım çığlıklarına koşan mahalle bekçileri bir kadını kanlar içinde yerde buldu. Katil zanlısı suç aleti bıçakla birlikte yakalanmıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Zafer Mahallesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nin arkasında yer alan boş alanda meydana gelmiş, iddialara göre her ikisi de evli olan A.D. ile N.G boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlamış, Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G'yi defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde N.G. ile bir süredir arkadaşlık ettiklerini, son dönemde telefonlarına cevap vermemeye başlayınca kendisini kıskandığını, olay günü de bir araya gelerek bir süre alkol aldıklarını ardından yaşanan tartışmada alkolün de etkisi ile olayın yaşandığını söylediği kaydedildi.

Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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