Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kadın cinayeti zanlısı tutuklandı
6 saat önce
Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi.
Merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlardaki evde, 22 Mart'ta kız arkadaşı olduğu iddia edilen D.K'yi (35) silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen astsubay Y.Ç'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:03 Kaynak: AA
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