- Kadın cinayetinde kahreden detay: boşanma evrakları bugün geldi
Detaylar ortaya çıktı.. dayak, şiddet, zorbalık
EDİRNE - Edirne
'de 1 ay evli kaldıktan sonra ayrılan ve sonrasında yeniden barışmak istediği eski eşinden ret cevabı alan adam, yanında getirdiği av tüfeğiyle önce genç kadını vurdu ardından aynı tüfekle intihar ederek, yaşamına son verdi.
Olay, Edirne'nin Havsa
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay evli kaldıktan sonra aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan Emre Şahin
ve Kübra Şahin
Olgun çifti, Olgun'un ablasına ait evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Şahin eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti, ardından da merdiven boşluğunda aynı tüfekle intihar ederek, yaşamına son verdi.
Boşanma evrakları bugün geldi
Havsa'ya bağlı Osmanlı köyünde yaşadıkları dönemle Şahin çiftini 13 yıldır tanıdığını ve komşuları olduğunu anlatan Müjgan Tunç, "1 yıl bir flört dönemleri olmuştu. Çocukluklarını biliyoruz. Söz
, nişan yaptılar sonrasında sebebini bilmiyoruz, kaçarak evlendiler. Yaklaşık 1 ay evli kaldılar. Duyduğumuza göre ilk bir hafta sorun yaşamamışlar ama sonrasında Kübra, çok dayak yediğini anlatıyordu. 1 ay sonra koruma tedbiri alarak Havsa ilçesinde yaşayan ablasının yanına taşındı. İşte bugün de bu olay oldu. Her şey ortada. Bugün köydeki evlerine boşanma evrakları ulaşmış. Çok üzgünüz" dedi.
"Olmamasını istediğimiz bir olay"
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin de ilçelerinde yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Tabi ki, genç kardeşimiz bunlar. Bir süre evli kalmışlar. Daha sonra ayrılıyorlar ve erkek olan taraf geliyor hanımıyla artık ne amaçlı buluşuyor evin içerisinde bilemiyoruz. Ama önce eski eşini Daha sonra da merdiven boşluğunda kendi hayatına kast ediyor Az önce sizden bir yaklaşık 5 dakika önce de ikisinin de rahmetli olduğunun haberini aldık. Bu olay ilçemiz için çok üzücü bir olay. Tabi ben ailelerine başsağlığı yakınlarına eşlerine dostlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir olayın ne ilçemizde ne ülkemizde bir kez daha tekrarlanmasını kesinlikle talep ediyoruz. Söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar üzgünüz olmamasını istediğimiz bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yaşanan olay sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Emre Şahin'in, hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.