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Kadın cinayetine müebbet hapis

26 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Pınar Çelik'i (38) "kasten öldürdüğü" iddiasıyla tutuklu yargılanan Gencay Gökcan (33) ile taraf avukatları katıldı.


Gökcan, duruşmada yaptığı savunmada, pişman olduğunu söyledi. Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını ifade eden Gökcan, beraat talebinde bulundu.

Sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

Araç ilçesinin Yeşilova köyünde, Gencay Gökcan, geçen yıl 17 Mayıs'ta dini nikahla birlikte yaşadığı Çelik'i aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Kastamonu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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