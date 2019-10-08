Kadın cinayetine müebbet hapis

Kastamonu'nun Araç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Pınar Çelik'i (38) "kasten öldürdüğü" iddiasıyla tutuklu yargılanan Gencay Gökcan (33) ile taraf avukatları katıldı.



Gökcan, duruşmada yaptığı savunmada, pişman olduğunu söyledi. Önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını ifade eden Gökcan, beraat talebinde bulundu.

Sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

Araç ilçesinin Yeşilova köyünde, Gencay Gökcan, geçen yıl 17 Mayıs'ta dini nikahla birlikte yaşadığı Çelik'i aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra jandarmaya teslim olmuştu.