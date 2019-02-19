Kadın Cinayetine "Namus" Kılıfı
1 saat önce
Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını dün sokak ortasında öldüren Şükrü Ş., Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara
'da boşanma aşamasında olduğu karısını dün sokak ortasında öldüren Şükrü Ş., Ankara Adliyesine getirildi. Şükrü Ş., adliyeye girişinde "neden öldürdünüz" sorusuna, "namus kardeşim namus, çocuğumun namusuyla oynadılar. Pişmanım" cevabını verdi.
Cinayet, dün Ankara'nın Mamak
ilçesi Mehtap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Ş., eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evi terk ederek annesinin yanına yerleşti. 8 yaşındaki kızını okula bırakan Döndü Ş., eve geri döndüğü sırada eşi Şükrü Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Döndü Ş., kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayı gerçekleştirmesinin ardından kaçan Şükrü Ş. ise dün Kıbrısköy Mahallesi'nde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Şükrü Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şükrü Ş., "neden öldürdünüz" şeklindeki soruya, "namus kardeşim namus, çocuğumun namusuyla oynadılar" cevabını verdi. "Pişman mısınız" yönündeki soruya ise "pişmanım" karşılığını verdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:02 Kaynak: İHA
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