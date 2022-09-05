Şanlıurfa'daki kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı

05.09.2022 17:29

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı adama kaçtıktan sonra pişman olup evine dönen kadın, kocası tarafından Fırat Nehri kıyısında silahla vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün gece gerçekleşen kadın cinayetiyle ilgili olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki A.E. isimli kadın, eşini ve 3 çocuğunu bırakarak yasak aşk yaşadığı iddia edilen adamla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine kaçtı. Gece eve giden M.E. isimli koca, eşini evde bulamayınca cep telefonuyla aradı. Telefonu açan kadın, iddiaya göre başkasını sevdiğini ve onunla birlikte yaşayacağını söyledi.

PİŞMAN OLUP EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINA DÖNDÜ

Annesi tarafından terk edilen 3 çocuğunu yanına alan M.E. isimli koca, İstanbul'dan babasının çobanlık yaptığı Siverek ilçesine bağlı Çaylarbaşı kırsal Mahallesi Büyükoba mezrasına döndü. Şanlıurfa'da bir avukata giden M.E. isimli koca, eşine boşanma davası açtı. Cep telefonuyla eşini arayan M.E., gerekli imzaları atması için adliyeye gelmesini istedi. Adliyeye gitmeyen kadın, iki hafta sonra kocasını arayarak çok pişman olduğunu ve evine dönmek istediğini söyledi. Kocanın da razı olması üzerine yasak aşk yaşadığı şahsın yanından ayrılan A.E. Akçakale'den Siverek'e gitti.

Son dakika haber! Kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı

NEHİR KIYISINDA SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bir süre Büyükoba mezrasında birlikte yaşayan çift dün gece saatlerinde Fırat Nehri kıyısına gitti. Yanında getirdiği silahı çıkaran koca, eşine iki el ateş açtı. Jandarmayı arayan M.E. karısını vurduğunu söyledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kocayı gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

KADIN MEZARA, KOCASI CEZAEVİNE GİRDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadın ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Siverek'te defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Akçakale, İstanbul, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'daki kadın cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı - Son Dakika

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