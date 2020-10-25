Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

25.10.2020 21:11

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Melek A'nın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün Sakarya'da olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve kente getirilen O.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.V, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Merkez Yenişehir ilçesinde Melek A. ile kardeşi Mustafa A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıkmış, kardeşinin silahla ateş etmesi sonucu başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Mustafa A, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Diyarbakır, Yenişehir, Sakarya, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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