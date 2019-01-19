Son Dakika Haberleri: Kadın Cinayetiyle Biten Kavganın Ardından İki Gözaltı

Kadın Cinayetiyle Biten Kavganın Ardından İki Gözaltı

1 saat önce

Kadın cinayetiyle biten kavganın ardından iki gözaltıİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki Dudu Demirkıran isimli kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı Olay, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi...

Kadın cinayetiyle biten kavganın ardından iki gözaltı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 50 yaşındaki Dudu Demirkıran isimli kadının av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı
Olay, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıkmış, sözlü tartışmada gerilim artınca kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler av tüfeği ile ateş açmıştı. Av tüfeği ile ateş açılması sonucu Dudu Demirkıran isimli bir kadın, vurularak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.
Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kişiyi gözaltında alındı. Ekipler, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Karşıyaka, 3. Sayfa
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