Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü - Son Dakika Dünya

Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü

6 saat önce

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019 yılında ise 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Kadın cinayetleri 2019 raporu: 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü, System.String[]

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019 yılında ise 474 kadın erkekler tarafından ekonomik sıkıntı, boşanmak istemesi ya da barışma isteğini reddetmesi gibi nedenlerle öldürüldü. Cinsel şiddet ve çocuk istismarı ise artarak devam ediyor.


Ayrıca 2019'da kadınların 185'i ateşli silahlarla, 101'i kesici aletle, 29'u boğularak, 6'sı kimyasal ilaç, 27'si darp edilerek, 6'sı yakılarak, 19'unun ise yüksekten atılarak öldürüldüğü belirtildi. 474 kadının 155'inin çocuğu vardı, 7'si hamileydi. Öldürülen kadınların 115 ise şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:35 
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