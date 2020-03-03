Kadın cinayetleri 2020'nin ilk iki ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın cinayetleri 2020'nin ilk iki ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı - Son Dakika

Kadın cinayetleri 2020'nin ilk iki ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı

11 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 2020'nin ilk iki ayında ülke genelinde meydana gelen kadın cinayetinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını bildirdi.

Kadın cinayetleri 2020'nin ilk iki ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 2020'nin ilk iki ayında ülke genelinde meydana gelen kadın cinayetinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplumun kanayan yarası haline gelen aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı genelgenin yılbaşında valilikler, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına gönderilmesinin ardından bu alandaki tedbirlerin daha etkin uygulanmasıyla olumlu sonuçlar elde edilmeye başlandı.

Şiddetle mücadele kapsamında son 4 ayda polis merkezi amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 55 bin 897 kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konulu eğitim verildi. Mart ayı sonuna kadar 60 bin, 2020 sonuna kadar ise 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilecek.

24 bin kadın KADES uygulamasını kullandı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaya yarayan "Kadın Acil Destek" (KADES) uygulamasını, 24 Mart 2018'den 1 Mart 2020'ye kadar 425 bin 671 kişi mobil cihazlarına indirdi. 23 bin 960 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.

Alınan önlemler sayesinde kadın cinayetlerinde azalma kaydedildi. Ocak-Şubat 2019'da 59 kadın cinayeti işlenirken bu yılın aynı döneminde 40 kadın cinayeti yaşandı. Kadın cinayetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı.

Önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanun'a istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şiddet uygulayanlara yönelik 2019'un ilk iki ayında 60 bin 523 önleyici tedbir kararı verildi. 2020'nin aynı döneminde ise bu karar yüzde 71 artışla 103 bin 334'e yükseldi. Şiddet mağdurlarına yönelik geçen yılın ilk iki ayında 7 bin 197 koruyucu tedbir kararı verilirken bu yılın aynı döneminde yüzde 92 artışla 13 bin 853 tedbir kararı alındı.

Büro amirliği sayısı 1000'i aştı

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il ve ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla illerde bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı.

Büro amirliği sayısı, 81'den 1005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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