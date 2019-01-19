Son Dakika Haberleri: Kadın Cinayetleri Edirne'de Protesto Edildi

Kadın Cinayetleri Edirne'de Protesto Edildi

37 dakika önce

Edirne'deki kadın hakları dernekleri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Kadın Cinayetleri Edirne'de Protesto Edildi, System.String[]
Edirne'deki kadın hakları dernekleri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği öncülüğünde, Hürriyet Meydanı'nda bulunan Özgür Kadın Heykeli önünde toplanan kadın dernekleri üyeleri, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin bir an önce son bulması çağrısında bulundu.

Grup adına açıklama yapan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği Başkanı Hülya Bodur, şiddetin insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Edirne'de yaşanan iki kadın cinayetinin başta bu kent olmak üzere tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Bodur, "Bu kez ateş çok yakınımıza düştü. Edirne'den iki kadın cinayeti, tüm ülkeye haber oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Keşan'da Didem Uslu'nun vücut parçalarının ormanda bulunduğu haberi ile kadın cinayetlerine bir yenisi eklenirken, Havsa'dan Kübra Şahin'in öldürülmesi haberi ile sarsıldık. 21 yaşında 3 aylık evli olan Kübra Olgun, boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü." diye konuştu.

Bodur, kadınların öldürülmediği ve şiddet görmediği günlere kadar mücadelelerinin süreceğini ifade etti.


Kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini dile getiren Bodur, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, sadece kadının sorunu değildir. Şiddet, bir insan hakları ihlalidir. Şiddet mağdurunu koruyan, şiddet uygulayanı cezalandıran yasalar var, ancak korunma uygulamaları ve sığınmaevleri yeterli değil. Bu nedenle hakkını aramak isteyen, 'şiddette dur' diyen kadını, devlet yeterince koruyamamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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