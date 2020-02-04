Kadın cinayetleri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 23 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın cinayetleri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 23 azaldı - Son Dakika

Kadın cinayetleri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 23 azaldı

7 saat önce

Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sonuç vermeye başladı.

Kadın cinayetleri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 23 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sonuç vermeye başladı. 2020 yılının ilk ayında kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla 75 maddelik "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" yürürlüğe girmişti. Planın yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 81 ile bir genelge göndermişti. Yeni yılın ilk gününde İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede alınan önlemler dikkat çekmişti. Genelge, 500 bin kolluk personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenmesi, kadına yönelik şiddet konusunun kolluk birimlerinde zorunlu ders olması, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulamasının 81 ilde yaygınlaştırılması, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki tüm er/erbaşların kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda eğitilmesi, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulması, şiddet uygulayanın ruhsatlı silahının kolluk tarafından alınması gibi bir dizi tedbirleri içeriyordu. Eylem planının yürürlüğe girmesi, illere gönderilen genelgeler ve alınan tedbirler kısa sürede etkisini gösterdi. Alınan tedbirler ve yürütülen bilinçlendirme çalışmaları sayesinde kadına yönelik şiddet olayları 2020 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2018 yılı raporuna göre ise Türkiye'de kadın cinayetlerinin küresel ve Avrupa kıtası ortalamasına göre çok gerilerde olduğu görüldü. Dünyada ölçü olarak kullanılan 1 milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında küresel ortalama 13 iken, Avrupa kıtasında ortalama 7, Türkiye'de ise 3,8 oldu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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