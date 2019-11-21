Son Dakika Haberleri: Kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Son Dakika Dünya Kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli? - Son Dakika Dünya

Kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli?

6 saat önce

Kadın cinayetlerine dair haberlerde kullanılan dil ve görsel seçimi, basın etiğine dair tartışmaları körüklüyor.

Kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli?, System.String[]

Türkiye'de eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Ispartalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel'le ilgili haberler kadar bu haberlerin veriliş şekli de gündem oldu.


CNN Türk, olayı aktarırken seçtiği haber fotoğrafında failin yüzünü mozaiklemeyi tercih etti. Aynı karede Güleda'nın yüzü görünüyordu.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:49 
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