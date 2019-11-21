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Kadın cinayetleri nasıl haberleştirilmeli? Haber dili ve görsel seçiminde nelere dikkat edilmeli?
6 saat önce
Kadın cinayetlerine dair haberlerde kullanılan dil ve görsel seçimi, basın etiğine dair tartışmaları körüklüyor.
Türkiye'de eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Ispartalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel'le ilgili haberler kadar bu haberlerin veriliş şekli de gündem oldu.
CNN Türk, olayı aktarırken seçtiği haber fotoğrafında failin yüzünü mozaiklemeyi tercih etti. Aynı karede Güleda'nın yüzü görünüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:49
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