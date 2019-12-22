Kadın cinayetleri protesto edildi - Son Dakika
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Kadın cinayetleri protesto edildi

6 saat önce

Mersin'de, kadın meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen grup, kadın cinayetleri ve şiddetini protesto etti.

Mersin'de, kadın meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen grup, kadın cinayetleri ve şiddetini protesto etti.

Kadına şiddeti "Las Tesis" dansıyla Özgecan Aslan Meydanı'nda protesto etmek isteyen gruba polis izin vermedi. Meydanın yan tarafında bulunan alanda bir araya gelen grup, kadın cinayetleri ve şiddetine tepki gösterdi.

Cinayetleri protesto edenler arasında, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Demir'in, kardeşi Fatma Zirek, oğlu Nurullah Demir ve H. Demir'in kardeşi Zeynep Demir de yer aldı.

Emine Demir'in kardeşi Fatma Zirek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasının 23 yıldır evli olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ablasının suçsuz olduğunu dile getiren Zirek, "Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın." dedi.

Nurullah Demir ise babası H. Demir'in en ağır cezayı almasını istediğini ifade ederek "Annem, yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En ağır cezayı alsın. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemi." diye konuştu.

Zeynep Demir ise H. Demir'in kardeşi olmaktan dolayı utandığını vurguladı. Yengesinin masum olduğunu anlatan Demir, "Öyle bir cani benim abim olamaz. Zavallı bir cana kıydı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu masunların gözyaşı yerde kalmasın. Masumdu yengem. Sorunları yoktu. Kendisi psikopat olmuştu, canileşmişti. Durup dururken kadına sarardı. Olmadık şeylerden huzursuzluk çıkarırdı. Kendi kafasında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterirdi. Yalan söyleyecektir. Hiçbir lafına, sözüne kanmayın. Kendini masum gösterir. O masumluğun altında büyük canavar var." dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.

Kadın cinayetleri protesto edildi

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:05 Kaynak: AA
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