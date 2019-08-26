Son Dakika Haberleri: Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş
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Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş

2 saat önce

SAKARYA'da kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto etmek için yapılan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darbedilmiş görüntüleriyle yürüyüşe katıldı.

Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş, System.String[]

SAKARYA'da kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto etmek için yapılan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darbedilmiş görüntüleriyle yürüyüşe katıldı. Kadınlar yürüyüş sırasında sessiz kalarak şiddete tepki gösterdi.

Hendek Belediyesi tarafından kadın cinayetleri ve şiddetin her türlüsünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hendek İlçe merkezinde bulunan saat kulesinden başlayan ve daha sonra belediye önünde son bulan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darp edilmiş olarak yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Emniyet Müdürü Şevket İlhan, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da konuşmasında kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedelediğini söyleyerek, "Birkaç gündür büyük bir üzüntü içinde, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Biliyorsunuz Kırıkkale'de Emine Bulut isimli bir anne evladının yanında eski eşi tarafından vahşice katledildi. 'Ölmek istemiyorum' diye haykıran o anne ve 'Anne lütfen ölme' diyen o evladımızın çığlıkları kulaklarımızdan gitmiyor. Bugün bizleri burada bir araya getiren, 'Sessiz kalamayız' dedirten yüreğimizi, içimizi, kor kor yakan gelişmelerdir. Kadına yönelik şiddet çağımızın bir utanç kaynağı olarak insanlık onurumuzu yaralıyor" dedi. Belediye önünde yapılan yürüyüş, açıklamaların ardından alkış ve sloganlar ile son buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
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