Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına bağlı elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına bağlı elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek

02.01.2021 16:07
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına bağlı elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek, System.String[]

Son dakika haberi... Adalet ve İçişleri bakanlıkları arasında imzalanan protokolle kurulan 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezinin bu ay faaliyete geçeceği bildirildi.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları arasında imzalanan protokolle kurulan 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezinin bu ay faaliyete geçeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen çok yönlü çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri azaldı.

Bu kapsamda, kolluk personelince kadına yönelik şiddet olaylarında doldurulan "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu" güncellendi.

Pilot il olarak Ankara'da 4 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanacak yeni formlar sayesinde, risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabilecek ve adli makamların daha ivedi karar vermesine yardımcı olunacak.

Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarında artış

Ailenin Korunması ve Kadına Dair Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı.

İçişleri Bakanlığınca polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde ilgili kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin, konusunda eğitimli personelin çalıştığı birimlerce ve tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı.

Emniyet bünyesinde 1005 büro amirliği, jandarma bünyesinde ise 5 şube müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği olarak 1086 yeni birim kuruldu.

Polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarında görev yapan 154 bin 231 kolluk personeline, 29 Ekim-31 Aralık 2020 tarihlerinde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitimlerin bir bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzaktan modeliyle gerçekleştirildi.

Yeni elektronik kelepçe merkezi açılacak

Toplam 15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması, bu yıl 81 ile yaygınlaştırılacak.

Elektronik kelepçe uygulaması, bugüne kadar 201 vakada kullanılırken, 51 olay ise halen takip ediliyor.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulan 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi, bu ay faaliyete başlayacak.

Elektronik kelepçe uygulamasıyla ilgili kanun kapsamında, aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor.

İhlal olduğu takdirde mağdur ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor.

İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor.

KADES'i 1 milyon 327 bin kişi indirdi

İçişleri Bakanlığınca 2018'de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi.

Uygulama üzerinden 68 bin 214 kadın, karşılaştığı acil durumları tek tuşla ihbar etti. Şiddet mağdurları ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı ihbarlar da kolluk kuvvetlerince takip edilerek olaylara anında müdahale gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu geçen yıl cinayete kurban giden kadın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 azalarak 266'ya geriledi. 2019'da 336, 2017'de 353 ve 2018'de ise 279 kadın katledildi.

İçişleri Bakanlığı, Şiddet, Kadın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına bağlı elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek - Son Dakika


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