Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" planı sonrasında, 2020 yılının dokuz ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında, kadın cinayetlerinde yüzde 29'luk bir düşüş sağlandığını, bu yılın Eylül ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise azalışın yüzde 42 olduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet ve Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa olarak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" planı hazırlanmış ve bu plan çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 1 Ocak tarihinde 81 il valiliğine genelge göndermişti.

Büro amirliği sayısı bin 5'e çıkarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 81 il valiliğine gönderilen genelge çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından, polis sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldığı ve büro amirliği sayısının yapılan yaygınlaştırma sonrasında 81'den bin 5'e çıkarıldığı bildirildi.

112 bin 478 kolluk personeline eğitim verildi

Açıklamada, Polis Merkezi Amirlikleri ve Jandarma Karakollarında 1 Kasım 2019 ile 1 Ekim 2020 tarihleri arasında görev yapan 112 bin 478 kolluk personeline "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" konusunda eğitim verildiği belirtildi. Söz konusu eğitimlere, Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitim tekniğiyle devam edildiği ve yılsonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlandığı aktarıldı. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmaların daha önce polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklamada, soruşturmaların 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yeni kurulan birimlerde, konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlandığı kaydedil. Ayrıca, 6284 sayılı Kanun kapsamına giren ancak yalnızca adli bir olay olarak değerlendirilen tehdit, hakaret vb. olaylara ilişkin müracaatların, yeni kurulan birimlerde titizlikle ele alınmaya başlandığının da altı çizildi.

Koruyucu tedbir kararı yüzde 48, önleyici tedbir kararı yüzde 71 arttı

Eğitimli kolluk personeli tarafından doldurulan "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu" doğrultusunda risk analizlerinin artık daha etkin şekilde yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararının yüzde 48, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararının ise yüzde 71 arttığı belirtildi.

42 bin 802 kadın acil durumlarda KADES'e ihbarda bulundu

Açıklamada, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hizmete girdiği belirtilirken, uygulamayı bugüne kadar 536 bin 291 kişinin indirdiği, 42 bin 802 kadının ise acil durumlarda uygulama aracılığıyla ihbarda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlarında kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildiği de açıklamada kaydedildi.

Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü

Söz konusu açıklamaya göre, alınan tedbirler çerçevesinde 2020 yılının dokuz ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında, kadın cinayetlerinde yüzde 29'luk bir düşüş sağlandığı, bu yılın Eylül ayı ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise azalışın yüzde 42 olduğu bildirildi. Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2018 verilerine göre, 1 milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında küresel ortalamanın 13, Avrupa kıtası ortalamasının 7, Türkiye ortalamasının 3.8 olduğu belirtildi.

Elektronik kelepçe yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu bulunan "Elektronik İzleme Merkezindeki" sistemden istifade edilerek, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Aydın, Eskişehir, Denizli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya ve Trabzon olmak üzere toplamda 15 ilde polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde elektronik kelepçe uygulamasının hayata geçirildiği anımsatılan açıklamada, elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığının izlenebildiği, ihlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabildiği aktarıldı. Söz konusu ihlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesinin sağlandığı kaydedildi.

182 vakada elektronik kelepçe uygulandı

Söz konusu uygulama kapsamında şuana kadar 182 vakada elektronik kelepçe kullanılırken, halen 57 vakanın Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan "Elektronik İzleme Merkezinde" aktif olarak takip edildiğinin altı çizildi. Ayrıca, elektronik kelepçenin 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulacak yeni izleme merkezi ile ülke genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi. - ANKARA