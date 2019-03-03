Son Dakika Haberleri: Kadın Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden Kadınlar Anısına Fidan Diktiler

Kadın Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden Kadınlar Anısına Fidan Diktiler

1 saat önce

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP), Odunpazarı Belediyesinin desteğiyle kadın mücadelesi ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların anısına fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kadın Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden Kadınlar Anısına Fidan Diktiler, System.String[]
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP), Odunpazarı Belediyesinin desteğiyle kadın mücadelesi ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların anısına fidan dikim etkinliği düzenledi.

"Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" sloganı ile düzenlenen fidan dikim etkinliği, Ihlamurkent'te gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 fidanın dikildiği etkinlik öncesinde EDKP adına Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Özge Akgül Ayaz bir açıklama yaptı. Kadınların hayatın her alanında ürettiği ve toplumun yarısını oluşturduğu halde her alanda eşitsizliklere maruz kaldığını belirten Ayaz, yaşanan tüm açmazlardan, ekonomik krizlerden ilk etkilenenlerin kadınlar olduğuna dikkat çekti. Ayaz, "Şiddet ve istismarı iliklerine kadar yaşayan, her gün tekrar tekrar öldürülen ve istatistiklerde birer sayı olarak kalanlarız. Kılığına, kıyafetine, yürüyüşüne, kahkahasına, boşanmasına, nafakasına, aşkına, sevgisizliğine müdahale edilme hadsizliğine maruz kalanlarız. Fakat tüm bunları birliğimizden aldığımız güçle yan yana gelerek, direnerek omuzluyoruz" dedi.

8 Mart 1857 tarihinde yakılan 129 dokuma işçisinin, Rosa Luxemburg'ların, Clara Zetkin'lerin, Şule Çet'lerin anısına, Nevin Yıldırım'ların haklılığıyla fidanlarını toprağa ektiklerini belirten Ayaz, bu fidanlar gibi hayatı yeşertecek olanların da yine kadınlar olduğunu vurguladı. Ayaz, fidan dikim etkinliği için kendilerine yer tahsis eden ve destek veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Eğitim Sen, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
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