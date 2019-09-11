Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 440 topuklu ayakkabıyı duvarda sergiledi

Vahit Tuna isimli sanatçı, kadın cinayetlerine dikkat çekme amacıyla Kabataş'ta bulunan bir binanın iki duvarına 440 adet topuklu ayakkabı monte ederek sergilemeye başladı.



Vahit Tuna isimli bir sanatçı son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir sergi açmak istedi. Tuna, bunun üzerine Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki bir binanın iki duvarına topuklu ayakkabı monte etmeye karar verdi. Tuna, 440 ayakkabıyı binanın iki duvarında monte ettirdi.



Proje hakkında bilgi veren sanatçı Vahit Tuna, "Burası Yan Köşe Projesi. Burada her yıl bir tane sanatçı, bu iki duvarı sanat yapılarını sergilemek için kullanıyor. Bu sefer ben bu iki duvarda bir iş yapmak istedim. Buradaki proje ayakkabılardan oluşan bir restorasyon. Burada 440 adet ayakkabı var. Bu 440 adet kadın ayakkabısı 2018 yılında Türkiye'de öldürülen kadın sayısına eşit" dedi.



"Bu yıllar içinde giderek artan bir sayı"



Kadın cinayetleri gitgide arttığını söyleyen Tuna, "Maalesef çok üzücü. Bu yıllar içinde giderek artan bir sayı. Bu proje aslında hem bu cinayetlere ilgi ve farkındalık yapmak. Hem de bu yapılmış olan bu şekilde somutlaştırıp bir heykel gibi ya da anıt gibi göstermek. Bu proje 6 ay boyunca burada kalacak" şeklinde konuştu.



Gece saatlerinde vinç yardımı ile duvara monte edilen 440 ayakkabının 6 ay boyunca duvarda kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL