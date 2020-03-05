Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar - Son Dakika

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar

6 saat önce

SAKARYA Üniversitesi'nde 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Liginde, İşletme Fakültesi öğrencileri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyerek sahaya çıktı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar, System.String[]

SAKARYA Üniversitesi'nde 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Liginde, İşletme Fakültesi öğrencileri kadın cinayetlerine dikkat çekmek için cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyerek sahaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligine cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar hazırlattı. Sadece takımın kalecisinin sırtında Trabzon'da bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi yer alırken, diğer oyuncuların formalarında ise cinayete kurban giden Şule Çet, Emine Bulut, Münever Karabulut, Özgecan Aslan ve Ceren Özdemir gibi isimler yer aldı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek istediklerini belirten İşletme Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Hızlısoy, 'Böyle bir şeyin içerisinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Keşke farkındalık yaratmaya gerek olmasaydı, böyle olaylar yaşanmasaydı ama yaşandığı için bizde böyle bir şey yapmak istedik. Hem eğlenelim hem de insanlar bunu fark etsin istedik, mutluyuz.' dedi.

Son zamanlarda kadına karşı şiddetin arttığını ve bu sebeple bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten İşletme Fakültesi öğrencisi Furkan Sağıroğlu, 'Son zamanlarda sayı sürekli artıyordu, her haber canımızı sıkıyordu. Bizde farkındalık yaratalım dedik arkadaşlarımızla en azından elimizden gelen buydu. Arkadaşlarımız da bu fikre sıcak baktılar, bizde gerçekleştirdik.' diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürü Recep Eren ise, 'Öğrenci maçlarımıza 14 takım katılım sağladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek, aynı zamanda personel ligimizde var. Öğrencilerimizde kendi fakülteleri adına katılıyor. Buradaki temel maksadımız bizim, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine sosyal faaliyet katkısı sağlamak. Çalışanlarımızın da motivasyonuna katkı sağlamak. Bizler de Sakarya Üniversitesi ruhunu sağlamlaştırmak için, çam sakızı çoban armağanı bir katkı sağlıyoruz.' dedi.


Sakarya Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için pembe formayla sahaya çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]