Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya pembe formayla çıktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya pembe formayla çıktılar - Son Dakika

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya pembe formayla çıktılar

15 dakika önce

SAKARYA Üniversitesi'nde 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligi'nde, İşletme Fakültesi öğrencileri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sahaya erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyip, çıktı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sahaya pembe formayla çıktılar, System.String[]
SAKARYA Üniversitesi'nde 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligi'nde, İşletme Fakültesi öğrencileri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sahaya erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu pembe forma giyip, çıktı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Öğrenci-Personel Ligi'ne erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalar hazırlattı. Kalecinin formasında, Trabzon'da bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi bulunurken, oyuncuların formalarında Şule Çet, Emine Bulut, Münever Karabulut, Özgecan Aslan ve Ceren Özdemir gibi erkek kurbanı kadınları isimleri yer aldı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek istediklerini belirten İşletme Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Hızlısoy, "Böyle bir şeyin içerisinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Keşke farkındalık yaratmaya gerek olmasaydı, böyle olaylar yaşanmasaydı ama yaşandığı için bizde böyle bir şey yapmak istedik. Hem eğlenelim hem de insanlar bunu fark etsin istedik, mutluyuz" dedi.

Son zamanlarda kadına karşı şiddetin arttığını, bu nedenle farkındalık yaratmak istediklerini belirten Furkan Sağıroğlu da "Son zamanlarda sayı sürekli artıyordu, her haber canımızı sıkıyordu. Biz de 'farkındalık yaratalım' dedik, arkadaşlarımızla elimizden gelen buydu" diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Spor Müdürü Recep Eren ise, "Öğrenci maçlarımıza 14 takım katılım sağladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek, aynı zamanda personel ligimiz de var. Öğrencilerimiz kendi fakülteleri adına katılıyor. Buradaki temel maksadımız, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine sosyal faaliyet katkısı sağlamak. Çalışanlarımızın da motivasyonuna katkı sağlamak. Bizler de Sakarya Üniversitesi ruhunu sağlamlaştırmak için, çam sakızı çoban armağanı bir katkı sağlıyoruz" dedi.


- Sakarya
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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