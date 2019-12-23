Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sergi: 409+8 Gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sergi: 409+8 Gün - Son Dakika

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sergi: 409+8 Gün

6 saat önce

Üniversite öğrencileri kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için '409+8 Gün' adını verdikleri bir sergi açtı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sergi: 409+8 Gün, System.String[]

Üniversite öğrencileri kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için '409+8 Gün' adını verdikleri bir sergi açtı. Sergide, yeni yıla 8 gün kala 23 Aralık'a kadar erkekler tarafından öldürülen 409  kadına dikkat çekiliyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) öğrencileri sanat galerisinde '409+8 Gün' başlıklı sergi açtı. Serginin küratörlüğünü üstlenen İYYÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Vargün, "Sergi ile ülkemizde işlenen kadın cinayetlerini sorgulamak istedik. Yeni yıla 8 gün kala 2019 yılında öldürülen 409 kadına vurgu yapıyoruz" dedi.

"KIRMIZI RENK ÖLÜMÜ SİMGELİYOR"

Sergide kadına dair hiçbir görselin bulunmadığını belirten Dr. Vargün, iç mekanda kullanılan kırmızı rengin, diğer ses ve temaların anlamını da anlatarak, "Renkler, sesler ve diğer temalar kadın cinayetlerini anlatıyor. Sergi, site-specific (ortam odaklı) bir yerleştirmeyle oluşturuldu. Mekanın atmosferine hakim olan kırmızı renk, kalp atışı sesi ve sayaç sesi tekinsizliği, yazılar merakı, giriş kapısı ise gerilimi simgelemektedir. Sergi bütünsel bakış açısıyla farkındalık oluşturmakta ve bilindik baskın hegemonyanın içinde kalan kadının duygu durumunu sorgulamaktadır. Katılımcıların duvarlara bıraktığı izler ise mağara resimleri gibi geleceğe bırakılan mesajlardır. Birlik, destek ve farkındalık anlamına gelmektedir" diye konuştu.

KATILIMCI SERGİ

Dr. Özlem Vargün, ziyaretçilerin karşısına katılımcı bir sergi ile çıktıklarını söyleyerek, "Kadın cinayetleri konusunda bilgili miyiz? Bir şey yapılabileceğine dair bir çabamız ve umudumuz var mı? Ne yapılabilir? Bu konuda öneriler ne olabilir? Bu katılımcı sergide güç birliği oluşturmak adına mekana eldiven ve sprey boya bırakılmış ve galeriye gelen ziyaretçilerden eldiveni giyerek sprey boya ile el izini bırakması istenmiştir. Bu el izi, destek ve güç birliği anlamına gelmektedir. Katılımcılar sergi alanındaki deftere kadın cinayetleri konusundaki fikirlerini yazarak bu konuda çözüm önerisi sunmaya teşvik edilmektedirler" dedi.


Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
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