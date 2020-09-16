Kadın cinayetlerine sahildeki kayalıklara taş dizerek dikkat çekmeye çalıştı - Son Dakika

Kadın cinayetlerine sahildeki kayalıklara taş dizerek dikkat çekmeye çalıştı
Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan performans sanatçısı Caner Karataş, taş dizme sanatı olarak da bilinen Gravty Blue sanatı ile bu yıl içinde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmeye çalıştı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan performans sanatçısı Caner Karataş, taş dizme sanatı olarak da bilinen Gravty Blue sanatı ile bu yıl içinde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmeye çalıştı.
Her gün çeşitli sebeplerle haberlere konu olan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacı ile çalışma yapan Caner Karataş, bu yıl içinde Türkiye'de öldürülen 250 kadını simgeleyen 250 taşı ilçe sahilindeki kayalıklara dizdi.
Yaklaşık 4 saatte taş dizme sanatı olarak da bilinen 'Gravty Blue' sanatı ile çevredekilerin de yardımı ile taşları dizen Caner Karataş "Elbetteki yitip giden canları yaptıklarımız yeniden hayata döndürmez ama biz de elimizden geldiğince kadınların her gün uğradığı şiddet, tecavüz ve tacizlere dikkat çekmek istedik. Umarız ki bu şiddet bir gün son bulur ve biz de daha güzel sebeplerle bir araya geliriz" dedi. - RİZE
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