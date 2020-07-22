Kadın cinayetlerine şarkılı tepki - Son Dakika

Kadın cinayetlerine şarkılı tepki

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün şarkıcılığı yapan Refik Uçar, kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düğün şarkıcılığı yapan Refik Uçar, kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi. Kadirli ilçesinde Ozan Tekçe olarak bilinen düğün şarkıcısı Refik Uçar, son olarak üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle sonuçlanan kadın cinayetlerine besteleyip söylediği şarkı ile tepki gösterdi. "Kadın bize hayat veren, incitmeyin kadınları, öldürmeyin kadınları" şeklinde başlayan şarkı ise sosyal medyada beğeni topladı. Şarkıyı kadın cinayetlerine tepki için bestelediğini söyleyen Refik Uçar, "Kadın annedir, melektir. Bundan sonra kadın cinayetleri olmasın. Kadınlar ölmesin, kadınlar bir çiçektir, lütfen çiçekleri soldurmayın. Bende şarkı söyleyerek kadın cinayetlerine tepkimi gösteriyorum" dedi. - OSMANİYE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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