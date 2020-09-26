Kadın cinayetlerine şarkıyla tepki gösterdi - Son Dakika

İZMİR'de sanatçı Selda Yıldır, öldürülen ve şiddet gören kadınların sesi olmak için yazdığı şarkıyı sosyal medya platformlarında yayınladı. Şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin birçok ilinde kadınların çeşitli nedenlerden dolayı şiddete maruz kalmasına ve öldürülmesine tepki gösteren sanatçı Selda Yıldır, yazdığı şarkı ile kadınların sesi oldu. İzmir'e gelen Yıldır, kadın cinayetlerinin yanı sıra kadına şiddeti konu alan şarkısının kayıtlarını tamamladı. Sosyal medya platformlarına yer alan şarkıya, çok sayıda vatandaş destek verdi. Gün geçtikçe artan kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Yıldır, "Ben artık bu kadar arka arkaya hepsini duyduğum için, buna bir 'dur' denmesi gerektiğini, kadınların sesinin duyulması gerektiği fikriyle bir kadın olarak böyle bir şarkı yapmak istedim. İçimdeki haykırışı bir şekilde, birileriyle paylaşmak istedim. İnşallah ses olur, birileri duyar. Bana olur, evladıma olur ve birçok kadına faydası olur diye duygularımı ifade etmek istedim. Umarım amacına ulaşır, cinayetler son bulur. Kadın cinayetleri son bulur ve kadın var oldukça dünya daha güzel, daha yaşanılabilir, daha canlı ve daha üretken bir döneme gireceği için lütfen kadınlara kadınlar olarak sahip çıkalım. Ben elimden geldiğini yaptığımı düşünüyorum. Ben bir adım attım, arkamdan birçok insan ya da birçok insan evladı biraz daha hassasiyet gösterir ve bunun bir sonu gelsin istiyoruz" dedi.