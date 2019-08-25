Son Dakika Haberleri: Kadın cinayetlerine tepki
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Kadın cinayetlerine tepki

16 dakika önce

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonunca, kadına şiddet ve cinayetlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonunca, kadına şiddet ve cinayetlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin ülkenin kanayan yarası ve toplumun acı bir gerçeği olduğuna dikkat çekildi.

Çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve Bafra ilçesinde anne ve kızının eşi tarafından öldürülmesinin vicdanlarda ağır bir yük bırakacağı vurgulanan açıklamada, komisyonlarının yaşanan acı olayların takipçisi olacakları aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetin ve cinayetin meşru hali, sebebi ve açıklaması bulunamaz. Kadına şiddetin sebebi olarak boşanmalar, velayetin kime verildiği ve nafaka hakkının tanzimi gösterilemez. Kadına şiddetin durdurulması ve yaşam hakkının yok edilmesinin ancak ve ancak kadının birey olarak toplumda kabul görmesi, hak ettiği saygının ve değerin verilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla olacağı aşikardır. Zira amaç suç gerçekleştikten sonra failin cezalandırılması değil, suçun oluşmasını önlemek ve kadınları vahşetten korumaktır.

Samsun Barosu Kadın hakları Komisyonu olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da yaşanan bu acı olayın ve davanın takipçisi olacağımızı, Kadının bir birey olarak haklarının savunucusu olacağımızı ve hukuki çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Samsun Barosu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:46 Kaynak: AA
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