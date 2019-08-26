Son Dakika Haberleri: Kadın cinayetlerine tepki
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Kadın cinayetlerine tepki

1 saat önce

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, kadın ve çocuklara yönelik suç işleyenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

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İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, kadın ve çocuklara yönelik suç işleyenlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

Göçen, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ve öldürülen diğer kadınların durumlarının vicdanlarda ağır bir yük bırakacağını ifade etti.

Son günlerde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığına dikkati çeken Göçen, "Özellikle kadın ve çocuklarla ilgili suç işleyenlere karşı önlemler acilen alınmalı ve en ağır cezalar verilmelidir. Bu cinayetler nedeniyle mağdur olan insanlara sahip çıkılmalıdır. İnşallah bu olaylar son olur. Bu millet bunları hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Müfit Göçen, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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