Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: "Kadınları Asla Durduramayacaklar, Asla Yalnız Yürümeyeceğiz"

HABER: MERVE GÜVEN

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Kadın Meclisleri Temsilcisi Melek Önder, "Bizlere karşı yapılan bu saldırılar karşısında nasıl ki bizler 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' diyerek örgütlü mücadelemizi var ettiysek; yarın saat 10.00'da 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' diyerek bizlerle olacak tüm dostlarımızla, kadınlarla, LGBTİQ+'larla Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Biliyoruz ki kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizi, kadınları asla durduramayacaklar, asla yalnız yürümeyeceğiz" dedi.

KCDP Kadın Meclisleri Temsilcisi Melek Önder, platforma yönelik açılan ve yarın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde başlayacak kapatma davası ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Önder, İstanbul'daki dava öncesi şu açıklamayı yaptı:

"KADINLAR EŞİTSİZLİK, ŞİDDET, ADALETSİZLİK KARŞISINDA MÜCADELE EDERKEN HÜKÜMET İSE KDCP'Yİ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

" Türkiye'de her gün kadınlar öldürülmeye devam ediyor, tek bir günde 4 kadının, 24 saat içerisinde 3 kadın arkadaşımızın öldürüldüğü günler daha geçtiğimiz günlerdi. Bunlar devam ederken, kadınlar eşitsizlik, şiddet, adaletsizlik karşısında mücadele ederken hükümet ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu durdurmaya çalışıyor.

"BİZLER; KADIN CİNAYETLERİ VERİLERİNİ TUTUP TÜRKİYE'DE KADIN CİNAYETİ GERÇEKLİĞİNİ ORTAYA KOYANLARIZ"

Bizler; yıllardır kadın cinayetleri durdurulsun, kadınlar öldürülürken, şiddet görürken adaletsizlik olmasın, ayrımcı indirimler uygulanmasın diye her bir ilin adliyesine ayak basanlarız. Bizler; kadın cinayetleri verilerini tutup Türkiye'de kadın cinayeti gerçekliğini ortaya koyanlarız. Bizler; öldürülen kadınların yakınları ile "Asla Yalnız Yürümeyeceksiniz" diyerek tüm bu mücadeleyi verirken, eşitsizlik karşısında mücadele ederken; bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekenler tam tersi şekilde kadına yönelik şiddete karşı adım atmayıp kadın düşmanlığına, modern haklarımıza saldırıyor, platformumuzu kapatmaya durdurmaya çalışıyor.

"KAPATMA DAVASININ SADECE BİZLERE KARŞI DEĞİL, TÜM KADINLARA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA KARŞI YAPILDIĞININ FARKINDAYIZ"

Ülkede her geçen gün baskı koşullarını artırmaya çalıştıklarının, tüm demokratik kamuoyuna göz dağı vermeye çalıştıklarının farkındayız. Platformumuza yönelik bu kapatma davasının sadece bizlere karşı değil, tüm kadınlara ve demokratik kamuoyuna karşı yapıldığının farkındayız. HDP'ye karşı kapatma davaları, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar, Gezi davasında verilen cezalar ile tüm toplum sindirilmeye çalışılıyor. Kadınların konserleri engellenmeye çalışılıyor, yoga yapılan kadınlar şikayet ediliyor; kadınlar sadece onların istedikleri makbul kadınlar olsun isteniyor ama kadınlar bunları kabul etmiyor, mücadele ediyor. Kadınlar kendi hayatlarına dair karar vermek isterken, şiddet karşısında mücadele ederken, devlet tarafında yalnız bırakılırken bizler bu süreçte kadınlarla ve LGBTİQ +'lar ile mücadele veriyoruz.

"BİLİYORUZ Kİ YARIN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ"

İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl vazgeçmiyorsak kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinden de asla vazgeçmiyoruz. Bu toplumun, dünyanın yarısıyız. Kadınlar her gün şiddet görürken, şiddet tehdidi altında yaşarken binlerce kadının mücadelesini durdurmaları mümkün değil. Bizlere karşı yapılan bu saldırılar karşısında nasıl ki bizler "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" diyerek örgütlü mücadelemizi var ettiysek; yarın saat 10.00'da "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" diyerek bizlerle olacak tüm dostlarımızla, kadınlarla, LGBTİQ+'larla Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Biliyoruz ki kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizi, kadınları asla durduramayacaklar, asla yalnız yürümeyeceğiz."