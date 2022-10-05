Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi

05.10.2022 13:44
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının görülmesine devam edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı derneğin avukatları, başkan ve yardımcıları, temsilcileri ile bazı illerin baro temsilcileri katıldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Jale Nur Süllü, İsveç ve Hollanda konsolosluğundan temsilciler de duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Duruşmada hazır bulunan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları feri müdahil talebinde bulunurken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun davaya müdahillik olmak için başvurduğu öğrenildi.

Duruşmada söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin avukatları, kapatma davasının hukuka aykırı olduğunu ve davanın düşürülmesi gerektiğini, davanamedeki iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Avukatlar, mahkemeye sundukları listedeki tanıkların dinlenilmesini istedi.

Müdahillik talepleri kabul edilmedi

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, müdahillik talebinde bulunarak, "Pınar kaybolduğu zaman Bitlis'ten Muğla'ya gittim. Yanımda kimse yokken bu platform vardı. Türkiye'de kapatılması gereken çok dernek var. Bunlar kapatılacağı yerde insanlığa faydalı, halka hizmet eden bu derneğin kapatılmak istenmesini anlamıyorum." dedi.

Boşanmak istediği eşi tarafından İstanbul'da öldürülen Muhterem Göçmen'in kızı Deren Melis Göçmen de müdahillik talebinde bulunarak, "Annemi 2013'te kaybettim. O günden bu güne kadar platform yanımızdan ayrılmadı. Annemi kaybettikten sonra ölmeyi istedim, internette kendimi nasıl öldürebilirim diye aratırken kadınları nasıl yaşatırız diye aratmaya başladım. Biz, biz diyorum çünkü yıllardır bu platformun üyesiyim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, davalı derneğin bildirdiği tanıkların beyanlarının alınabilmesi için adreslerine davetiye gönderilmesine hükmetti.

Müdahillik taleplerinin reddine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi ve sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, basın açıklaması yaparak, davaya tepki gösterdi.

Davanın konusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtiliyor.

Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, "kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, eski HDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı" bildirilerek, gereğinin yapılması isteniyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerle mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen davanamede, derneğin feshine karar verilmesi talep ediliyor.

YORUMLAR
500
SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:06 Mersin'de görevli mühendisi taciz eden kadın şube müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor! "Çok fazla cinsel tecrübem var" sözleriyle yaklaştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement