Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı - Son Dakika

Kadın cinayetleri verisi toplayan ve kadına yönelik şiddet davalarını takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yönelik "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

"SOMUT HİÇBİR OLGUYA DAYANMAYAN..."

Platformdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin 'kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı' gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor."

"KORKMADIK VE SİNMEDİK"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kapatma davasına yönelik platformun başlattığı mücadeleyle ilgili açıklamada; kapatma davasını beklemediklerini söyledi. Cumhuriyet'e konuşan Ataselim, açılan davanın sadece platforma değil; tüm kadınlara yönelik açıldığını dile getirdi.

Davadan dolayı ümitsizliğe kapılmadıklarını ve azimlerinin daha da çok perçinlendiğini söyleyen Ataselim, ''Kadın cinayetlerini durdurmakla ilgili yıllardır etkin bir süreç işletmeyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çekenler, 6284'ü bile bizim kadar kamuoyuna duyurmayanlar, yıllardır kadın cinayetlerini durdurmak isteyenleri korkutmaya çalışıyor. Korkmadık ve sinmedik."diye konuştu.

"ERKEKLİK KADINLARA SAVAŞ AÇTI"

Mücadelelerinin sekteye uğramadığını ve uğramayacağını aktaran Ataselim, bu davanın kadınlara gözdağı vermek amacıyla açıldığını söyledi. Kapatılma gibi bir durumda dahi hiçbir şekilde mücadelelerini bırakmayacaklarını belirten Ataselim, sözlerine şu şekilde devam etti: "Erkeklik, kadınlara savaş açtı. Toplumun marjinalinde kalmış olan bir grup erkeğin isteği üzerine açılan bir davadır bu. Yetkili merciler de dikkate alıyor. Mücadele durmaz. Bu hukuksuz iddialarla, kapatmak o kadar kolay değil."

KCDP'NİN DAYANIŞMA ÇAĞRISINA KADINLARDAN DESTEK

KCDP'nin çağrısının ardından kadın örgütleri, siyasetçiler, sanatçılar sosyal medyada dayanışma mesajları yayımladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: "Eril düzenin hukuksuz ve içi boş davalarla hedef aldığı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yanındayım! Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, asla yalnız yürümeyeceğiz ve #KadınCinayetleriniDurduracağız!"

Oyuncu Nurgül Yeşilcay: "#kadıncinayetlerinidurduracağız her zaman yanınızdayım."

Oyuncu Şenay Gürler: "Asla yalnız yürümeyeceğiz."