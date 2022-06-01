Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı

01.06.2022 16:31

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının görülmesine başlandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla açılan kapatma davasının görülmesine başlandı.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davalı derneğin avukatları ve temsilcileri ile bazı illerin barolarından temsilci avukatlar katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Dernek Başkanı Gülsüm Kav, 2009 sonunda işlenen Münevver Karabulut cinayeti sonrasında derneğin kurulduğunu söyledi.

Derneğin kapatılmasının, tüm kadınların yaşam hakkına müdahale olduğunu savunan Kav, " İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle başlayan süreç, derneğimizin kapatılma süreciyle devam etmektedir. Hala yürürlükte olan sözleşmede tüm haklarımızı kazanmak için, öldürülmemek için, amacımıza ulaşana dek mücadelemiz devam edecek." dedi.

Dernek Genel Sekreteri Fidan Ata Selim ise "Yüksekten düşüp ölü süsü verilen kadınlar ve intihar süsü verilen kadınlar için kamuoyu yaratarak, davalara katılma talebi sunarak, davalara katılarak ve sonunda basın açıklaması yaparak gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin destek olduğu aileler de duruşmada söz alarak, derneğin kapatılmasını istemediklerini belirtti.

Mahkeme, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün yazısında bahsi geçen soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, davaya tepki gösterdi.

Davanın konusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtiliyor.

Davanamede, bu şikayetlerde derneğin, "kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, eski HDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı" bildirilerek, gereğinin yapılması isteniyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerle mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen davanamede, derneğin feshine karar verilmesi talep ediliyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun feshi davasının görülmesine başlandı - Son Dakika
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