Temmuz Ayında 24 Kadın Cinayeti, 20 Şüpheli Kadın Ölümü Yaşandı - Son Dakika
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Temmuz Ayında 24 Kadın Cinayeti, 20 Şüpheli Kadın Ölümü Yaşandı

02.08.2022 18:50
Temmuz Ayında 24 Kadın Cinayeti, 20 Şüpheli Kadın Ölümü Yaşandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; temmuz ayında 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; temmuz ayında 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2022 Temmuz raporunu yayınladı. KDCP'nin raporuna göre, temmuz ayında erkekler tarafından 24 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Rapora göre, temmuz ayında öldürülen 24 kadından 13'ü boşanmak istediği için hayattan koparıldı. 14 kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. 12 kadın evinde öldürüldü. 15 kadın ateşli silah ile öldürüldü.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz Ayında 24 Kadın Cinayeti, 20 Şüpheli Kadın Ölümü Yaşandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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