Son Dakika Haberleri: Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler
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Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler

2 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı.

Kadın cinayetlerini oturma eylemi ile protesto ettiler, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kadın cinayetlerini protesto içerikli dövizler taşıyıp slogan attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Esra, Pınar, Aygül, Emine, küçük Zeynep, küçük Kuzey Efe, yaralanan Zeliha... Şimdi de Işıl. Işıl da 5 gün önce öldürüldü. Daha ömrünün baharında. Katil yine en yakını, yine koca. Körfez, bir kadın cinayetine daha tanık oldu. Işıl için ve tüm kadınlar için kadın cinayetlerini acil önle diyoruz, adalet istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra dağıldı.

Balıkesir, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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