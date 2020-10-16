Kadın çitçiler: " Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım" - Son Dakika

Kadın çitçiler: " Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım"

16.10.2020 10:31
Kadın çitçiler:

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Aksu ilçesinde üretim yapan kadınlar, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde de üretmeye devam ettiler.

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden olan Aksu ilçesinde üretim yapan kadınlar, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde de üretmeye devam ettiler.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, çiftçi kadınları bu özel günde yalnız bırakmadı. Kadın çiftçileri çalıştıkları seralarda ziyaret ederek çiçek veren İnal," Kadınlarımız üretimin baş aktörleri. Tarımsal alanların gelişmesinin ve üretimin sürekliliğinin devamı için canla başla çalışmaktalar. Biz sadece bu gün değil, her zaman üreten kadınlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz." dedi.

Aksu'da uzun yıllardır çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren kadınlar ise tarımın kolay ve zor yanlarından bahsettiler: 'Çocukluktan bu yana toprak işinde ter döküyoruz. Evlendik, çocuklarımız dünyaya geldi, şimdi her biri üniversite mezunu oldu biz kocalarımızla birlikte yine tarıma devam ediyoruz. Sabah saat 6'da güne başlıyoruz. Sabahtan akşama kadar burada çalışıyoruz. İşimiz zor. Kışın soba yakıyoruz. Dolusu var, yağmuru var, fırtınası var bu işin. Yağmur yaş demeden çalışıyoruz. 11 ay bu şekilde devam ediyor. Hem ev kadını, hem anne, hemde çiftçi olmak zor. En iyi yanı üretmemiz, üretmeyi sevdiğimiz için zor taraflarına katlanıyoruz.'

Kız çocuklarına da seslenen kadın çiftçiler şunları dile getirdiler. 'Üniversite bitirip iş yok diye evde oturmasınlar. Devletimiz bu konuda gençlere güzel teşvikler veriyor. Çalışsınlar, üretsinler. Hep birlikte bu tarımı yaşatalım. Bu tarım yaşasın" dedi. - ANTALYA

Kadın çitçiler: Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım
Kadın çitçiler: Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım
Kadın çitçiler: Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım
Kadın çitçiler: Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım
Kadın çitçiler: Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım

Türkiye, Çiftçi, Kadın, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın çitçiler: ' Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım' - Son Dakika Ekonomi

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